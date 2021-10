G20, Peoples' Vaccine Alliance: sit in a Roma per stop monopoli vaccini

Sit in oggi a Roma, alla vigilia del G20, dei membri della Peoples' Vaccine Alliance per chiedere ai leader di intraprendere azioni concrete per aumentare drasticamente la produzione di dosi del vaccino contro il Covid, favorendone l'accesso anche ai paesi in via di sviluppo, per promuovere un'equa ripresa economica, combattere la fame e aiutare gli Stati più in difficoltà. "Leader del G20: prima di ripartire su un aereo, decidete di salvare vite umane". Queste le frasi in evidenza mostrate dai cartelli mostrate da Oxfam, Emergency e Amnesty International.