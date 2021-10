G20 Roma 2021 Eur, strade chiuse: viabilità, bus e metro

Il G20 a Roma, sabato 30 e domenica 31 ottobre, determina chiusure di strade nella zona dell'Eur e non solo, modifiche alla viabilità, autobus deviati, divieti di sosta e temporaneo stop per alcune stazioni metro. Il vertice avrà il suo fulcro alla Nuvola, mentre i media avranno come quartier generale il Palazzo dei Congressi.

Dalle 19 di venerdì 29 ottobre, e sino alla conclusione dell'evento, è prevista in particolare l'attivazione di un'ampia area di massima sicurezza attorno a "La Nuvola", con divieti di sosta e fermata (che scatteranno già diverse ore prima) chiusure al traffico pubblico e privato e limitazioni anche al transito pedonale. Da inizio servizio di sabato e sino alle 6 della mattina di lunedì primo novembre, inoltre, sospensione delle fermate della metro B di Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.

Da inizio esigenza di venerdi a fine esigenza di domenica saranno deviate all'Eur su percorsi alternativi le linee degli autobus 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 789F, C8.

STRADE, LE CHIUSURE IN CITTA'

Dalle 19 di venerdì 29 ottobre fino a domenica 31 ottobre scatta la chiusura delle carreggiate centrali della Colombo (in entrambe le direzioni) nel tratto tra via Laurentina e viale dell'Umanesimo. Sempre sulla Colombo sarà chiusa anche la corsia laterale, direzione Gra, dallo svincolo per lo Sheraton a viale America.

Ancora dalle 19 di venerdì e sino a domenica, altre chiusure in zona Eur interesseranno gli svincoli del viadotto della Magliana che portano sulla Colombo direzione Gra e poi: viale dell'Artigianato; viale dell'Industria; viale dell'Agricoltura; viale della Civiltà del Lavoro (da viale Beethoven alla Colombo); viale Europa e viale America (entrambi da viale Beethoven alla Colombo); viale dell'Arte (da viale dell'Aeronautica a viale della Musica); viale Africa (da viale dell'Arte alla Colombo).

Da via Laurentina, non si potrà svoltare su viale della Musica (anche su viale della Musica scatteranno infatti delle chiusure). Sempre su via Laurentina, all'altezza dell'incrocio con via Luigi Perna, ci sarà l'obbligo di svolta a destra.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha inoltre chiesto il temporaneo spostamento dei capolinea bus di piazzale dell'Agricoltura (da trasferire a piazzale Sturzo) e di viale America e piazza della Stazione Enrico Fermi (da portare a piazzale Nervi).

Tra i divieti di sosta previsti, anche quello sulla corsia laterale della Colombo, direzione Eur, da via Alessandro Severo a via Varaldo.

Nell'area della Nuvola, i primi divieti di sosta sono già scattati su viale Europa, tra la Colombo e viale Shakespeare; la laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia; viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare; viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia.

Il vertice sarà preceduto, il venerdì, da un summit dei ministri delle Finanze e della Salute, ospitato sempre all'Eur, nel Salone delle Fontane di via Ciro Il Grande: da oggi, giovedì 28 ottobre, divieti di sosta nell'area.

La viabilità potrà subire modifiche anche in relazione agli eventi collaterali. Ai Parioli, dalle 10 di giovedì 28 ottobre, è prevista la chiusura della pista ciclabile di viale Rossini, tra via Bertoloni e via Ulisse Aldrovandi.

Zona Vaticano invece, da giovedì a sabato divieti di sosta e fermata, e possibili chiusure, su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo, piazza Pia.

Ancora venerdì, divieti di sosta e possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi e del Quirinale. Sabato provvedimenti analoghi interesseranno la zona di piazza della Repubblica/via Cernaia/via Volturno/via delle Terme di Diocleziano/piazza dei Cinquecento e ancora il Quirinale; domenica, invece, l'area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. I divieti di sosta scatteranno già diverse ore prima degli eventi.

Sabato, dalle 13, chiuse tre stazioni metro in Centro e gli accessi a Termini da piazza dei Cinquecento.

Sempre la Questura ha richiesto, dalle 13 di sabato, e sino a cessate necessità, la chiusura delle fermate metro di Repubblica, Colosseo e Circo Massimo e dell'accesso alla fermata metro di Termini che si trova al centro di piazza dei Cinquecento (gli altri accessi restano aperti).

Sempre per le 13 di sabato, la Questura ha disposto la chiusura degli accessi pedonali alla stazione ferroviaria di Roma Termini da piazza dei Cinquecento. In particolare: piazza dei Cinquecento – accesso sotterraneo collocato nel settore centrale della piazza, in prossimità del Centro Vaccinale, che conduce anche alla fermata della metropolitana; piazza dei Cinquecento – accesso sotterraneo collocato in piazza dei Cinquecento angolo via Giovanni Giolitti, che conduce anche alla fermata della metropolitana; piazza dei Cinquecento – tutti gli accessi vetrati dell’ingresso principale, sottostanti la pensilina, che conducono alla biglietteria centrale.

I flussi pedonali in entrata ed uscita dalla stazione Termini potranno utilizzare gli accessi di via Marsala e di via Giovanni Giolitti.

Ancora sabato sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure in via della Stazione Vaticana, via della Stazione di San Pietro e via Aurelia, nel tratto compreso tra via di Porta Cavalleggeri e la rampa dell'Aurelia, inclusa tutta l’area di parcheggio centrale posta all’altezza del distributore che si trova a via Aurelia 2. Divieti di sosta anche a via di San Gregorio (direzione Porta Capena).

Sempre il 30, temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci.

E venerdì e sabato, in Centro, divieti di sosta sono previsti nell'area di Palazzo Farnese e di Villa Medici.