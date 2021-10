G20 Roma, first ladies sfilano tra outfit semplici e look più aggressivi

La prima a lasciare il Colosseo e a guidare il corteo di first ladies e first husbands verso Villa Pamphili è Maria Serenella Cappello. La moglie del premier Mario Draghi ha visitato l’anfiteatro Flavio insieme ai consorti dei 'grandi del mondo' con un outfit comodo ma elegante, pantaloni e maglia sui colori grigio e rosa scuri. Per lei scarpe basse e scamosciate, marroni come la borsa a tracolla. Unica concessione al rigore il girocollo e la spilla sul coprispalle.

Look più aggressivo per Carrie Symonds, moglie del primo ministro inglese Boris Johnson, che sfodera giacca e borsa rosso fuoco come i fiori sulla gonna lunga. Per Brigitte Macron camicia di seta morbida su una gonna nera e décolleté abbinato. Osa con un verde Tiffany a coprirle il capo la First Lady turca Emine Erdogan, avvolta in un trench anti pioggia nero, come gli stivaletti con un coraggioso plateau che la costringono a un’andatura incerta. (di Silvia Mancinelli)