G20, Russia: Putin non sarà al vertice di Bali

Il Cremlino conferma che Vladimir Putin non sarà presente al vertice G20 di Bali la prossima settimana e che la Russia sarà rappresentata dal suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Il portavoce Dmitry Peskov ha quindi confermato alla Tass quanto anticipato questa mattina dal governo indonesiano.

Putin non parteciperà al summit ma invierà Lavrov a rappresentarlo, ha reso noto Jodi Mahardi, portavoce del ministero per gli Investimenti indonesiano che coordina l'organizzazione del summit. Il vertice è in programma fra il 14 e il 16 di questo mese. Sono 17 al momento i leader che hanno confermato la loro presenza, fra loro Joe Biden e Xi Jinping.