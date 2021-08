G7 Afghanistan, Draghi incontra i ministri Di Maio e Guerini

Alla vigilia del G7 sull'Afghanistan, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi i ministri degli Esteri e della Difesa, Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, il sottosegretario con delega alla Sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, e il direttore generale del Dis, Elisabetta Belloni. Nel vertice sono stati discussi gli ultimi sviluppi della situazione in Afghanistan in vista della riunione straordinaria del G7 di domani pomeriggio, come si legge in una nota di palazzo Chigi.