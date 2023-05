G7, botta e risposta Trudeau-Meloni su diritti Lgbtq

Il premier canadese Justin Trudeau si è detto "preoccupato da alcune delle" posizioni "che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti Lgbtq". La frase, durante un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice dei leader del G7 a Hiroshima, è "sorprendente" perché l'incontro era stato preparato dalle due diplomazie e questo "non era uno degli argomenti chiave". E' quanto si apprende da fonti italiane. Da parte sua Meloni, confermano le stesse fonti, ha risposto che "non abbiamo cambiato la legislazione, non è cambiato nulla e non c'è nulla di cui preoccuparsi".