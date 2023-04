G7 Clima, sì ai biocarburanti per decarbonizzare l'auto

Un riconoscimento di rilievo per l'Italia che aveva perorato il loro uso dei biocarburanti per le auto in vendita dopo il 2035

I biocarburanti svolgono un ruolo di elevata importanza nella decarbonizzazione dei trasporti. E' quanto sottolinea il comunicato finale del G7 per il Clima, l'Energia e l'Ambiente che si è tenuto a Sapporo in Giappone. Un riconoscimento di rilievo per l'Italia che aveva perorato l'uso dei biocarburanti per le auto in vendita dopo il 2035, mentre l'Ue aveva considerato solo quelli di origine sintetica. Per il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, la questione va portata nuovamente all'attenzione dell'Ue.