G7 Germania 2022, Draghi a Elmau: il programma

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato ad Elmau, in Germania, per il vertice G7. Ad attenderlo il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il programma inizierà con il pranzo di lavoro dei Capi di Stato e di governo. Alle 14.15 la foto di famiglia, quindi alle 15 la prima sessione di lavoro, per proseguire poi il confronto a cena, a partire dalle 18. La giornata si concluderà con un programma culturale, che avrà inizio alle 20.

I lavori riprenderanno domani alle 10 con la seconda sessione, quindi alle 12.30 il pranzo esteso ai rappresentanti dei Paesi partner e delle Organizzazioni internazionali, che, dopo la foto d famiglia, alle 14, prenderanno parte alla sessione di lavoro in programma a partire dalle 15.30.

Conclusione con l'ultima sessione tra i leader del G7, martedì 28 alle 10.30.