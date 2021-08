Oggi i leader del G7 si riuniscono in videoconferenza sull'Afghanistan, un vertice straordinario "per coordinare la nostra risposta alla crisi in Afghanistan. Chiederò ai nostri amici e alleati di essere al fianco del popolo afghano e di rafforzare il sostegno per i rifugiati e l'assistenza umanitaria" ha scritto in un tweet il premier britannico Boris Johnson, in vista dell'apertura dei lavori prevista per le 15.30.