Gabby Petito, trovati resti umani vicino a effetti personali fidanzato

Ancora non identificati, erano nella zona di Tampa dove già erano stati trovati zaino e taccuino di Brian Laundrie

Caso Gabby Petito, l'Fbi ha rinvenuto "resti umani non identificati'' nella zona di Tampa, in Florida, in un'area vicina a dove erano stati trovati uno zaino e un taccuino appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato della blogger 22enne strangolata nel Wyoming.

A stabilito la modalità del decesso, il medico legale chiamato a analizzare il corpo della giovane influencer, scomparsa a fine agosto, mentre stava facendo un viaggio 'on the road' per l'America con il fidanzato ed il cui corpo è stato ritrovato nella National Forest. L'Fbi è impegnata nella caccia a Laundrie, il 23enne si è reso irreperibile poco dopo che i genitori della ragazza ne hanno denunciato la scomparsa.