Gabriela Muselli, Cosmetici Per Estetista: il Bestseller su come selezionare i migliori cosmetici per il proprio centro

Milano, 14.02.2023 – Chi lavora nel settore dell’estetica professionale sa bene che apparire autorevole agli occhi delle proprie clienti è fondamentale per il successo della propria attività. Il segreto? Sta nel selezionare i migliori cosmetici per il proprio mercato di riferimento.

Per tutte coloro che desiderano aumentare l’autorevolezza del proprio centro estetico ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gabriela Muselli “COSMETICI PER ESTETISTA. Come Selezionare I Migliori Cosmetici Per Il Tuo Centro Estetico Aumentando La Tua Autorevolezza Agli Occhi Delle Tue Clienti e Dei Tuoi Competitor” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con le proprie lettrici strumenti pratici e innovativi per ricercare cosmetici professionali e di assoluta qualità partendo da zero.

“Il mio libro ripercorre le mode e le filosofie che si sono susseguite nella cosmesi negli ultimi 20 anni fino ad arrivare ai giorni nostri” afferma Gabriela Muselli, autrice del libro. “Rivolgendomi alle estetiste, fornisco loro una vera e propria guida pratica finalizzata a chiedere alle case produttrici dati chiari e trasparenti in merito ai cosmetici da loro venduti. Informazioni queste che vanno dall’INCI cosmetico, ai test di valutazione e di efficacia e molto altro ancora”.

Secondo l’autrice, negli ultimi anni questo settore è stato oggetto di tante informazioni sbagliate che l’hanno messo a dura prova: dai naming utilizzati in modo improprio, alle mode del momento che periodicamente ingigantiscono il fenomeno, per poi arrivare agli esperti improvvisati che popolano spesso il mondo del web. Motivo per il quale, Gabriela Muselli consiglia sempre di seguire più corsi di formazione possibile, così da innalzare il valore, l’immagine e la competenza della propria attività professionale tanto agli occhi dei propri clienti quanto dei propri competitor.

“Gabriela Muselli con questo nuovo libro ha voluto realizzare una sorta di aggiornamento del suo primo libro, pubblicato con Bruno Editore nel 2019, che ha ottenuto sin da subito un grande riscontro nel settore della cosmesi professionale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di questa nuova pubblicazione? Fornire alle estetiste informazioni valide e di assoluto valore capaci di far luce sugli elementi essenziali da conoscere per scegliere consapevolmente una linea cosmetica di qualità per il proprio centro estetico, con analisi critica e senza incorrere soprattutto in informazioni fuorvianti”.

“Avevo già scelto Bruno Editore per il mio primo libro in quanto leader assoluto nella pubblicazione di ebook. Già allora il mio libro era stato accolto con grande successo, diventando Bestseller su Amazon il giorno stesso del lancio” conclude l’autrice. “Il team di Giacomo Bruno mi ha supportato nel corso di questa seconda pubblicazione editoriale con dedizione e professionalità. Motivo per il quale squadra che vince non si cambia”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Hr42fp

Gabriela Muselli, nata a Cremona nel 1974. Laureata nel 1999 in Lingue e Letturature Straniere con Lode all’Università di Verona, ma affamata di conoscenza da sempre come filosofia di vita, si imbatte per caso o “andando incontro al destino” come dice lei, nel 2001, quando viene assunta come traduttrice in una start-up di distribuzione di un brand cosmetico americano, Pevonia Botanica, per Spa e centri di estetica. La cosmesi e la sua conoscenza diventano una passione, documentata anche dal blog www.cosmeticiperestetista.com. Da allora, insieme a Pietro Brusaferri, socio fondatore di Pevonia Italia divenuta poi Club Cosmetico e diventato suo marito dal 2009, dirige il reparto tecnico formativo dell’azienda inserendo la distribuzione di un altro brand, Mesoestetic, Barcellona, con due divisioni, una dedicata all’estetica professionale e l’altra medicale. Nel 2019 ha pubblicato con lo stesso editore, la prima edizione del presente libro con il titolo “Cosmesi Trasparente”.

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it