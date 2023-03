Gabrielli (Polizia Postale): "Curva degli attacchi esplosa con il conflitto in Ucraina"

La curva degli attacchi alle nostre infrastrutture critiche ''esplode proprio in coincidenza con l'evento bellico'' e ''gli attacchi sono i più disparati: dai Ddos ai Ransomware, agli accessi abusivi ai sistemi informatici, ai danneggiamenti''. Lo ha detto il direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli intervenendo a “CyberSec2023-Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione”, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia.

''Abbiamo un andamento di crescita costante ma nei termini dal 4 al 10% annuo per quanto riguarda l'incidenza di eventi che vengono posti all'attenzione e delle strutture territoriali e del Cnaipic - ha spiegato Gabrielli - Dal febbraio dell'anno scorso è più che raddoppiata questa incidenza. E' un'incidenza che è trasversale, riguarda più settori: un 55% riguarda il settore industriale produttivo e quello delle pubbliche amministrazioni mentre trasporti ed energia poi coprono l'altro restante 45%''.

Per quanto riguarda ''il rumore di fondo che abbiamo tutti notato, ovvero quella attività di ricerca che i sistemi perimetrali rilevano giorno per giorno'' questa ''si è più che decuplicata da quando è partito il conflitto in Ucraina, già dal mese prima''. ''Siamo passati dai circa i 5mila casi trattati dal febbraio del 2021 al febbraio del 2022 circa, ai 15mila casi trattati, parliamo di una percentuale molto importante''. E questo, precisa, ''anche dal punto di vista dell'attività preventiva, ovvero gli alert emanati dal Cnaipic, che sono più che raddoppiati: siamo passati dai circa 60mila alert ai 118mila-120mila alert''.