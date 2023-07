“ChatGPT ha passato l’esame di avvocato in America. E’ chiaro che la macchina deve essere controllata, può essere un ausilio all’attività dell’avvocato e non solo. L’impatto di ChatGPT nel medio-lungo periodo credo sarà Davvero significativo”. Così Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal, durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.