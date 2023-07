Galaxy Tab S9 porta esperienza premium di Galaxy nel mondo dei tablet

Samsung Electronics annuncia la nuova serie Galaxy Tab S9, un portafoglio di prodotti premium che ridefinisce il panorama dei tablet e detta nuovi standard offrendo un’esperienza di visione immersiva e maggiore libertà creativa. In tutti e tre i modelli della serie, Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, i nuovi display Dynamic AMOLED 2X garantiscono una visione iper realistica e un intrattenimento straordinario grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 per Galaxy.1 La S Pen inclusa, con protezione IP68, aiuta gli utenti a dare vita alle proprie idee. Inoltre, essendo la prima serie Galaxy Tab S ad avere ottenuto il rating IP682 , i dispositivi Galaxy Tab S9 consentono agli utenti di cogliere l’ispirazione anche all’aperto.

"Attualmente sul mercato non ci sono altri dispositivi come Galaxy Tab S9. Questo tablet, unico nel suo genere, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella categoria, offrendo le esperienze più amate dagli utenti dei tablet con un design premium completo" ha affermato TM Roh, President e Head of MX Business di Samsung Electronics. "La serie Galaxy Tab S9 consente agli utenti di dare vita alle loro idee più brillanti senza alcuno sforzo" ha aggiunto. Un mondo pieno di intrattenimento e ispirazione, ovunque ci si trovi Che si tratti di giocare a un videogame o guardare video, il nuovo display Dynamic AMOLED 2X da 14,6’’3 di Galaxy Tab S9 Ultra fornisce un’esperienza di intrattenimento immersiva e portatile. Lo standard HDR10+ della serie Galaxy Tab S9 garantisce un’ottimizzazione del tono per ogni singola scena e fotogramma, con un’ampia gamma di colori e luminosità. La frequenza di aggiornamento adattiva della serie Galaxy Tab S9 si calibra automaticamente da 60 a 120 Hz, creando un equilibrio tra reattività fluida e ottimizzazione dell’efficienza della batteria. La modalità Protezione occhi riduce l’affaticamento degli occhi con una bassa emissione di luce blu, ridotta di oltre il 70%.4

È così possibile far emergere dettagli sempre più precisi, rendendo ancora più nitidi e chiari foto, progetti, animazioni e molto altro. Inoltre il formato 16:10 offre la possibilità di vedere programmi televisivi e film nelle proporzioni originali. Nella serie Galaxy Tab S9 l’intrattenimento è sempre più coinvolgente anche grazie a un audio più ampio trasmesso da quattro altoparlanti più grandi del 20%5 , potenziati dal sistema audio AKG e dal suono immersivo di Dolby Atmos. Gli utenti di Galaxy Tab S9 possono anche scegliere di personalizzare le impostazioni audio per giocare, ascoltare musica, fare videochiamate e per ottenere un’esperienza audio di qualità cinematografica. Per tutti coloro che vogliono il massimo delle prestazioni anche all’aperto, ora la serie Galaxy Tab S9 dispone dell’innovativa tecnologia Vision Booster, che rileva automaticamente le condizioni di luce intensa e si adatta per mantenere lo schermo luminoso.

Inoltre, Samsung sottolinea che grazie alla Smart Book Cover6 che si regge da sola, è possibile orientare lo schermo in verticale o in orizzontale per guardarlo senza dover tenere il tablet in mano. La serie Galaxy Tab S9, più elegante che mai, ha una marcia in più. Ogni dispositivo è dotato di “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”, lo stesso processore mobile ad altissima velocità degli ultimi smartphone Samsung. Grazie a una stretta collaborazione con partner leader nel settore del gaming, gli utenti di Galaxy Tab S9 potranno beneficiare di esperienze di gioco ottimizzate su un ampio schermo. La serie Galaxy Tab S9 è anche più efficiente dal punto di vista termico, per la prima volta con sistema di raffreddamento a camera di vapore, studiato appositamente per l’utilizzo ad 2 alta intensità del tablet. Questa soluzione avanzata di dissipazione del calore consente di lanciarsi in maratone di streaming, gaming o editing video, mantenendo prestazioni migliori più a lungo.

La libertà di dare vita alle idee in tutta semplicità Ogni modello della serie Galaxy Tab S9 è dotato dello strumento più amato e desiderato dagli utenti: la S Pen. Offrendo un’esperienza equiparabile alle tradizionali carta e penna, ora sia la serie Galaxy Tab S9 che la S Pen vantano un livello di protezione certificato IP68 contro acqua e polvere, offrendo maggiori possibilità agli utenti per catturare ed esprimere le proprie idee in qualsiasi situazione. Con la S Pen si può anche scrivere nelle barre di ricerca, nei browser e negli app store, e la nuova ricarica bidirezionale garantisce l’alimentazione indipendentemente dal lato in cui è posizionata nella custodia di ricarica. Per un’esperienza ancora più esclusiva, gli utenti possono effettuare un upgrade scegliendo la S Pen Creator Edition 7 , che è stata progettata con un materiale testurizzato che fornisce un’impugnatura confortevole e un angolo di inclinazione più ampio, consentendo di creare in modo più intuitivo.

Sono disponibili anche due tipi di punta: una dura per esperienze di disegno naturali e una morbida per scrivere come con carta e penna. I display immersivi della serie Galaxy Tab S9 sono lo sfondo ideale per qualsiasi progetto. Con la funzione Multischermo8 si possono visualizzare fino a tre app, disposte come una griglia organizzata di finestre facilmente regolabili. In questo modo è possibile eseguire ricerche su un browser, richiamare un’immagine dalla Galleria Samsung e annotare idee su Samsung Notes, tutto simultaneamente in un’unica schermata. Oppure, con la Visualizzazione Popup, le app si aprono come finestre mobili, mentre la schermata home rimane visibile sullo sfondo. Quando si viaggia o si lavora fuori casa, la Book Cover Keyboard9 e la modalità Samsung DeX10 dei Galaxy Tab S9 consentono di simulare un’esperienza desktop sfruttando al massimo la portabilità del tablet. Con gli angoli di posizione regolabili e la tastiera retroilluminata della Book Cover Keyboard sembra quasi di utilizzare un PC. Inoltre la modalità Samsung DeX offre un cursore facile da usare, la possibilità di ridimensionare e posizionare le finestre in modo flessibile, nonché la funzione Secondo Schermo11 per eseguire il mirroring o estendere lo schermo del PC sul tablet.

Nelle chiamate con Google Meet 12 si potrà collaborare più facilmente condividendo lo schermo e, al tempo stesso, partecipare alla modifica di un documento di Samsung Notes in tempo reale. Progettati per ispirare una produttività spontanea e per esaltare la creatività, i dispositivi Galaxy Tab S9 sono un concentrato di eccellenza per portfolio creativi e vantano app nuove e ottimizzate per le passioni più svariate e personali. GoodNotes13, applicazione molto apprezzata che apre nuovi scenari per scrivere e prendere appunti, approda per la prima volta su Android e viene lanciata esclusivamente per gli utenti dei tablet Galaxy. Inoltre gli appunti creati con GoodNotes su qualsiasi piattaforma possono essere condivisi e modificati contemporaneamente.

L’uso di LumaFusion14, app di livello professionale per l’editing video, facilita la creazione di contenuti da condividere. Immagini e video, compresi file di grandi dimensioni, realizzati con la fotocamera dello smartphone Galaxy possono essere condivisi facilmente con i dispositivi Galaxy Tab S9 usando Quick Share.15 LumaFusion sfrutta al meglio l’ampio schermo di Galaxy Tab S9 Ultra per garantire un editing dei video sempre più preciso. Clip Studio Paint16 è stato modificato ottimizzando l’interfaccia per tablet per disegnare, dipingere e fare molto altro. Inoltre ArcSite17 consente ai designer e ai professionisti del settore di trasformare la propria visione creativa in progetti CAD 2D elaborando disegni precisi, planimetrie complete e preventivi accurati. Grazie a una stretta collaborazione con Google per ottimizzare l’esperienza su schermo ampio, gli utenti possono utilizzare le app dei partner per svolgere diversi compiti facilmente e trasformare le idee in realtà sui dispositivi Galaxy Tab S9.