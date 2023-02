Galimberti Auto: l’azienda al fianco di un territorio

La realtà guidata da Alessandro e Francesco Galimberti è ormai da anni un punto di riferimento per la provincia di Monza e Brianza. Dall’auto al mondo dei camper: così eccellenza e qualità diventano garanzia per ogni esigenza

Monza, 20 febbraio 2023. Ci sono storie di imprese la cui evoluzione è raccontata attraverso i numeri: clienti, fatturato, proiezioni. Per altre imprese, invece, il racconto non può limitarsi solo a questo, perché la loro storia si è sviluppata insieme a un intero territorio, alle sue abitudini, alle necessità dei suoi abitanti.

È questo il caso della Galimberti Auto, azienda di Monza le cui radici, a sottolinearne la preziosità, sfiorano addirittura la storia della letteratura italiana: «Mio padre Giulio – spiega il titolare Alessandro Galimberti – ha iniziato riparando auto all’età di sette anni e non si è più fermato. A trent’anni si è messo in proprio. La sua prima officina sorgeva accanto al convento della Monaca di Monza». E se l’emblematico personaggio del Manzoni ha conservato il suo fascino nei secoli, lo stesso può dirsi della Galimberti Auto, che ha declinato il fascino letterario in attenzione a una terra e alle sue necessità.

«La nostra sede attuale risale al 1977 – spiega Alessandro – Insieme a mio fratello Francesco abbiamo proseguito il lavoro di nostro padre, cominciando un costante processo di sviluppo». Partendo dall’officina, infatti, l’azienda con gli anni ha allargato l’offerta alla vendita di auto, assistenza, tagliandi, diventando recentemente anche centro revisioni. A proposito, Francesco Galimberti spiega: «Nel nostro territorio ci sono 140 mila mezzi immatricolati e solo dieci centri di revisione. Ciò testimonia quanto sia preziosa la presenza di una realtà in grado di accompagnare il cliente in ogni problematica, mantenendo costantemente un contatto diretto con i clienti».

Una crescita che ha portato oggi la Galimberti Auto a contare dieci dipendenti e una superficie complessiva di seimila metri quadri. Spazi che hanno permesso all’azienda di aumentare ulteriormente i suoi servizi, fino ad arrivare al noleggio auto e al rimessaggio camper.

Anche in questo caso si tratta di scelte fatte dopo un’attenta riflessione sulle esigenze del territorio: «L’accordo che abbiamo chiuso con Unipol Rental ci ha permesso di avere a disposizione un parco macchine per il noleggio, scelta sempre più seguita dai cittadini. Anche il rimessaggio dei camper è stata un’importante risposta ad una problematica del territorio. Nella provincia di Monza e Brianza, infatti, i servizi esistenti erano insufficienti a coprire la domanda, come nel caso dell’avvio del servizio revisioni».

È con questo spirito che la Galimberti Auto, forte della sua esperienza pluridecennale, ha saputo coniugare l’eccellenza dei suoi servizi a un continuo aggiornamento, sempre al passo con le necessità del cliente, consapevole di poter contare su un referente unico per qualsiasi necessità riguardante il suo veicolo. Un lavoro di cura e attenzione che ha portato l’azienda a contare fino a 30mila clienti, costantemente aggiornati su novità, servizi e offerte.

CONTATTI: https://www.galimbertiauto.com/