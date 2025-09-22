circle x black
Galleria del Brennero, Meloni alla cerimonia di abbattimento del diaframma esplorativo

22 settembre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È una giornata storica per l’Europa, la galleria del Brennero è un’opera fondamentale”, ha detto Giorgia Meloni intervenuta alla cerimonia di abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo del tunnel ferroviario del Brennero. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Cancelliere austriaco Christian Stocker e il Vicepremier Matteo Salvini. Nel corso del suo intervento, il Presidente del Consiglio ha sottolineato il valore “di una delle opere infrastrutturali del Continente nonché snodo centrale del corridoio scandinavo-mediterraneo che, una volta entrata in esercizio, rivoluzionerà il trasporto tra Italia e Austria, abbattendo i tempi di percorrenza per il trasporto di persone e merci, rafforzando la competitività del tessuto produttivo”. La galleria la cui ultimazione è prevista per il 2032, che avrà una lunghezza di 65 chilometri, compresi i collegamenti con la circonvallazione di Innsbruck, rappresenta il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. I benefici previsti riguardano anche l’alleggerimento del traffico merci su gomma con riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico di un’importante area alpina. Il Premier Meloni ha anche rimarcato “le straordinarie capacità ingegneristiche e tecniche delle nostre imprese da sempre impegnate nella realizzazione di grandi opere che ci ricordano come siamo capaci di fare grandi cose. Per questo voglio ringraziare la competenza e la professionalità di chi da diversi anni lavora a questo monumentale progetto”.

L’intervento completo del Premier

