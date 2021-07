Galli: "Vaccino sperimentale? Non vuol dire niente" - Video

Cos'è e cosa vuol dire 'vaccino sperimentale' contro il covid? "Non vuol dire assolutamente niente, perché non c'è mai stato nella storia alcun vaccino che sia stato introdotto dopo averlo sperimentato per anni". Parola del professor Massimiliano Galli, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano oggi ospite di 'Agorà Estate' su RaiTre. "Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno - ricorda Galli - dobbiamo usarli senza se e senza ma". (immagini RaiPlay.it)