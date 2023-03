Game Boy, i giochi disponibili su Nintendo Switch Online

Nel corso del suo ultimo Direct online, incentrato sui prossimi giochi in uscita su Switch, Nintendo ha annunciato che un catalogo crescente di classici selezionati per Game Boy e Game Boy Advance si unirà al servizio Nintendo Switch Online. Tutti gli abbonati al servizio potranno giovare nove titoli per Game Boy e Game Boy Color e sei titoli per Game Boy Advance. Per la prima piattaforma sono disponibili Alone in the Dark: The New Nightmare, Game & Watch Gallery 3, Gargoyle’s Quest, Kirby’s Dream Land, Metroid II – Return of Samus, Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins, Tetris, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Wario Land 3. Per Game Boy Advence, invece, ci sono Kuru Kuru Kururin, Mario & Luigi: Superstar Saga, Mario Kart: Super Circuit, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda: The Minish Cap e WarioWare, Inc.: Mega Microgame$. Altri giochi saranno aggiunti nel corso del tempo, come Zelda Oracle of Seasons e Golden Sun.