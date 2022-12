Gas, accordo Ue sul tetto del prezzo a 180 euro

Il Consiglio Energia ha approvato poco fa a Bruxelles l'istituzione di un meccanismo di correzione di mercato, che prevede un tetto per il prezzo del gas naturale a 180 euro al megawattora, teso a limitare i picchi ed evitare impennate come quelle dello scorso agosto. Lo si apprende da più fonti Ue.

Il cap è passato a maggioranza qualificata: la Germania ha votato a favore, mentre Olanda e Austria si sono astenute. Ha votato contro solo l'Ungheria.

"Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas" dichiara via social il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "E' la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. E' la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo".