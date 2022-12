Gas, Barbaro: "In Egitto appuntamento strategico per il futuro"

“L’appuntamento de Il Cairo con 8th Riunione ministeriale dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf), lo strumento di dialogo creato con l’obiettivo di valorizzare le risorse di gas scoperte nel bacino del Levante, assume un’importanza strategica al fine di confrontarsi su politiche comuni per l’utilizzo delle risorse in quell’area”. Così Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, delegato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin a partecipare alla missione.

L’Italia è tra i Paesi fondatori di Emgf - si legge in una nota - iniziativa nata allo scopo di confrontarsi su politiche comuni per l’utilizzo del gas scoperto, e da scoprire, nel Mediterraneo orientale. “Le importanti scoperte di gas naturale avvenute negli scorsi anni nell’area del Mediterraneo orientale hanno posto le basi per nuove forme di collaborazione e per un potenziale riequilibrio del mercato energetico regionale ed europeo, anche un’ottica di maggiore sicurezza, diversificazione e sostenibilità degli approvvigionamenti”, osserva Barbaro.