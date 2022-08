"Se non viene fatto in Europa, lo dobbiamo fare a livello nazionale"

"Chiediamo un tetto al prezzo del gas e, se non viene fatto in Europa, lo dobbiamo fare a livello nazionale. Lo stiamo chiedendo da mesi" dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Si punta, intanto, in vista dell'inverno e con l'incognita dell'andamento dei prezzi, ad abbassare i consumi.