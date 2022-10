Gas, crescono ancora stoccaggi in Italia, +45 mln m3

Continuano le iniezioni di gas negli stoccaggi italiani anche grazie al fatto che la domanda è in calo grazie allo spegnimento dei condizionatori e al fatto che non sono stati accessi i riscaldamenti. Oggi la previsione è di circa 45 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall'Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 200 milioni di metri cubi a fronte di consumi intorno ai 140 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degli stoccaggi in Italia si attesta ad oltre il 91% (91,15% al 2 ottobre) contro 89,32% come media Ue.

I flussi di importazione da Mazara del Vallo, l'entry point del gas algerino, si attestano a oltre 60 milioni di metri cubi. A Melendugno, con i flussi dall'Azerbaigian via Tap, le forniture si attestano ad oltre 30 mln di metri cubi. A Passo Gries, con le forniture proveniente da Nord Europa, il flusso è poco sotto 30 mln. Oggi anche Tarvisio è tornato leggermente in attivo ma con meno di 10 mln di metri cubi: ma non sono flussi dalla Russia ma flussi spot di gas austriaco. Anche i tre rigassificatori stanno immettendo gas. L'export oggi è più basso della scorsa settimana (sabato e ieri) perché il livello dei prezzi di tutti i mercati si è allineato a differenza dei giorni scorsi quando i mercati austriaci e tedeschi erano leggermente più alti favorendo le esportazioni.

Per quanto riguarda i principali paesi europei, si legge dai dati Gie (Gas Infrastructure Europe) aggiornati al 2 ottobre, in Germania, che ha la maggior capacità di stoccaggio in Europa davanti all'Italia, il livello di riempimento degli stoccaggi è attualmente al 92,08%. In Francia si attesta al 97,39%.