Gas russo, Gazprom: no garanzie su forniture a Europa

"No garanzia di forniture per circostanze straordinarie"

Gazprom ha avvisato i clienti europei che non potrà garantire le forniture di gas russo a causa di circostanze "straordinarie", si legge sul sito della Bbc. La lettera del colosso dell'energia russo porta la data del 14 luglio. Le forniture attraverso Nord Stream erano in precedenza state sospese, dall'11 di questo mese, per la manutenzione ordinaria che viene effettuata in questo periodo di richieste minime e che avrebbe dovuto concludersi giovedì.