Gas, Eni: "Gazprom riduce forniture"

La comunicazione per la giornata di oggi: da 27 a 20 milioni di metri cubi

Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. A renderlo noto è l'Eni, la quale si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom.

Gazprom ha intanto interrotto la fornitura del gasdotto Nord Stream I a partire dalle quattro di questa mattina fino alle quattro del 3 settembre per riparazioni dell'unica unità di pompaggio rimasta in servizio. Il gasdotto Nord Stream I opera al 20% della sua capacità, dato che solo una delle sue turbine è operativa, riferisce la Tass.