Firmata l'intesa tra Italia e Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. I ministri Di Maio e Cingolani, accompagnati dall'ad di Eni Descalzi, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti insieme al ministro congolese. Si chiude quindi con successo la prima tappa dei ministri italiani in Africa per diversificare le forniture in vista del prossimo inverno.