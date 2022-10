Gas, Gazprom: "No garanzie che Europa superi l'inverno"

Secondo l'amministratore delegato Alexei Miller "ci vorrà almeno un anno per riparare i gasdotti Nord Stream e la Germania ha riserve per 2 mesi"

Senza il gas russo ''non c'è alcuna garanzia che l'Europa sia in grado di superare l'inverno''. Lo ha dichiarato il capo di Gazprom Alexei Miller intervenendo alla quinta edizione del Russian Energy Week International Forum in corso a Mosca. La Germania, ad esempio, ha riserve di gas per due mesi, due mesi e mezzo al massimo ha detto Miller.

Per riparare i gasdotti di Nord Stream danneggiati servirà almeno un anno, ha proseguito Miller, sottolineando che alla Russia non è ancora stata concessa la possibilità di accedere all'area per valutare l'entità dei danni.