Gas, Gazprom: stop a unica turbina di Nord Stream il 31 agosto

Stop all'unica turbina di Nord Stream il 31 agosto per tre giorni "per riparazioni". Lo rende noto Gazprom secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' sottolineando che "le forniture di gas tramite Nord Stream saranno interrotte per il periodo di riparazione della turbina".

Il transito del gas attraverso Nord Stream sarà ripristinato al livello di 33 milioni di metri cubi al giorno dopo il completamento delle riparazioni il 2 settembre, spiega ancora Gazprom.

"Il 31 agosto l'unico gruppo di pompaggio del gas funzionante Trent 60 sarà fermato per tre giorni per manutenzione e manutenzione preventiva. Una serie di lavori di manutenzione ordinaria in conformità con l'attuale contratto di manutenzione sarà eseguita in collaborazione con gli specialisti Siemens", ha spiegato in una nota Gazprom.