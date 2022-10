Gas, il vero problema sarà il prossimo inverno

"Dovremmo, in assenza di un inverno particolarmente rigido e in assenza di ulteriori problemi sugli approvvigionamenti da Algeria o Libia, arrivare con gas a fine inverno ma purtroppo i veri problemi saranno nel prossimo inverno 2023-24". Ad affermarlo all'Adnkronos è Simone Demarchi, l'amministratore delegato di Axpo Italia, la società controllata dal maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, nonché leader internazionale nel trading di energia e nella commercializzazione di energia solare ed eolica, commentando l'attuale situazione energetica e i rischi per l'inverno.

E per il prossimo inverno non c'è tanto tempo per pensarci. "Se non venisse ripristinato il flusso di gas dalla Russia, tutta l'Europa si ritroverebbe sicuramente 'short' gas in maniera molto più importante rispetto a quello che affronteremo questo inverno", spiega Demarchi. Infatti, osserva, rischiamo di "non avere il tempo di sostituire i volumi che arrivano dalla Russia in così breve tempo". Quindi "se questo inverno sarà complicato, il prossimo lo sarà di più".

I prezzi attualmente, osserva l'ad di Axpo Italia "sono molti alti. Stiamo assistendo a un leggero raffreddamento in queste settimane perché in questo momento gli stoccaggi sono pressoché pieni e di conseguenza ci dovrebbe essere sufficiente gas per arrivare alla fine dell'inverno. Uso il condizionale perché tutto questo dipende dal fatto che comunque arrivino al massimo del flusso tutti gli altri canali di approvvigionamenti in Italia e in Europa".

Per Demarchi, l'emergenza energetica "va affrontata a livello europeo in modo coordinato": "A livello europeo non riesco a capire perché non si copi quello che è stato fatto in Spagna ovviamente con la differenza che vengano messi sistemi come Sure o Pnrr. In questo modo si abbassarebbe automaticamente il prezzo dell'energia"

"Ho letto che la posizione dell'Italia sarebbe contraria a quello che fa la Spagna e sinceramente non ho capito per quale motivo. Almeno che lo Stato italiano dica che non vuole fare come la Spagna perché la differenza Madrid ce la mette di tasca propria", osserva Demarchi sottolineando che la soluzione potrebbe arrivare dall'Europa. "In Spagna - spiega - hanno fatto una cosa, hanno messo un Cap al prezzo del gas per la produzione di energia elettrica e questo ha implicato immediatamente una riduzione del prezzo dell'energia elettrica per tutti a 150-160 euro. Questa decisione non è stata gratis, anzi. La Spagna ha messo la differenza tra il prezzo del gas assoluto e il prezzo del gas usato per la generazione termoelettrica".

In Europa, rileva Demarchi, "trovo fantasioso che si discuta tanto e non che si riesca a trovare un accordo su un sistema di questo genere. A questo punto dò anche ragione a chi attacca la Germania e la Olanda. Se non si trova un accordo in questa situazione qua, in cui tutti quanto dobbiamo fare sacrifici, quando la troveremo? Come i paesi europei si sono dimostrati uniti nel condannare attacco russo all'Ucraina, i paesi europei devono coordinarsi: Se non ti metti d'accordo fai il gioco della Russia".

"Il prezzo del gas - ricorda l'ad di Axpo Italia - erano aumentati ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina anche - se non soprattutto - perché da 6-7 anni abbiamo deciso che tutto quello che è gas, petrolio e carbone è brutto, sporco e cattivo. La parola transizione dovrebbe insegnare che è una transizione. Pensare che in un mondo che sta crescendo demograficamente si decida di non fare più investimenti in pozzi petroliferi e in giacimenti di gas è una follia".

"Giustissimo mettere sul tetto delle case panelli fotovoltaici. Anzi dobbiamo farlo ma nel frattempo facciamo tutto il resto. La problematica attuale nasce dal fatto che l'Europa nella sua ricerca della perfezione e del mondo ideale si è persa inseguendo chimere".

Più che speculazione sui mercati energetici "è la legge dell'offerta e della domanda": "c'è anche speculazione, che tra l'altro ha anche un lato estremamente utile per dare liquidità ai mercati, ma la situazione attuale è soprattutto legato al fatto che manca il gas", spiega Demarchi sottolineando che "era la stessa speculazione che nel 2020, in piena pandemia, ha fatto andare il gas a 4 euro".

Per spiegare meglio il concetto, Demarchi spiega metaforicamente: "'C'è un paese di 40 persona che hanno fame. Sono state chiuse tutte le linee di commercio con i paesi intorno e l'unico forno del Paese sforna 35 pagnotte al giorno. Ora possiamo anche prendercela con gli speculatori ma io credo che il problema principale è che ci sono 40 persone da sfamare e 35 pagnotte disponibili. Quindi o ci si mette d'accordo affinché ognuno mangi un po' meno pagnotte oppure si pagherà di più. La legge della domanda e offerta, praticamente, esiste dai tempi di Neanderthal". E attualmente, aggiunge l'ad di Axpo Italia, "ci troviamo in una situazione in cui manca 30% - 40% di gas e tutti abbiamo la necessità di gas".

Nei mesi passati, osserva l'ad di Axpo Italia, "alcuni tra i più grossi trader del mondo hanno avuto problemi di liquidità legati a questo aumento dei prezzi sconsiderato. Ci si dovrebbe rendere conto che il problema di questi prezzi è legato al fatto che la gente, le municipalizzate avevano paura di ritrovarsi senza gas. Questo è la motivazione principale che ha generato questo livello dei prezzi". Ora, rileva, "che questo inverno tutto sommato, in qualche maniera, pensiamo di sfangarla, i prezzi spot lentamente stanno rientrando. Ora tutta la paura è legata sui prezzi del prossimo inverno non su quello che sta succedendo adesso".

Per Demarchi un'eventuale riforma del Ttf, oggi al centro delle polemiche, non sarebbe risolutiva. "Ho visto mercati molto molto molto meno liquidi del Ttf e molto molto più influenzabili. Ma magari mi sfugge qualcosa". Per l'ad di Axpo Italia "è fantasiosa" l'idea di risolvere la situazione con l'introduzione di un tetto al prezzo del gas dinamico sulla base delle oscillazioni di mercato basato sui principali mercati del gas piuttosto che usare il Ttf "che è banalmente un incrocio tra domanda e offerta".

"Non sono contrario a una nuova indicizzazione se si ritiene che questa indicizzazione rappresenti una maniera più corretta per misurare l'andamento dei prezzi del gas. Dopodiché se in Asia pagheranno il prezzo più alto di noi, le navi con il gas andranno in Asia", osserva Demarchi. "Possiamo mettere tutti i cap che vogliamo ma se poi il prezzo in Europa è troppo basso non arriva il gas e se non arriva il gas siamo punto a capo".

Insomma quella storia del Cap dinamico non convince l'ad di Axpo Italia: "Non capisco il concetto. Se serve dire abbiamo fatto qualcosa come Europa tutti insieme va bene, facciamolo. Da cittadino mi piacerebbe che gli stessi che si stanno combattendo per aver un cap dinamico una volta raggiunto l'accordo si chiudessero in un ufficio e si dicessero come risolviamo il problema", spiega.

Gli extraprofitti, osserva ancora Demarchi, "rischiano di essere filosoficamente corretti ma dall'altro lato rischiano di essere molto difficili da applicare". Prima di applicare questi extraprofitti, spiega, "bisognerebbe che qualcuno fosse certo che questi profitti esistano. Conosco personalmente aziende italiane anche grandi che hanno venduto la loro produzione con contratti a termine a prezzi infinitamente più bassi di quelli attuali. E ora vengano colpiti dalle misure sugli extraprofitti perché la loro produzione proviene dal fotovoltaico e dall'eolico...". Poi, rileva Demarchi, "bisogna dare certezze agli investitori" in particolare a quelli stranieri: "è difficile attrarre capitali esteri se poi cambi le regole. Servirebbe un minimo di quadro certo".

Axpo, che è il maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, nonché leader internazionale nel trading di energia e nella commercializzazione di energia solare ed eolica, "è in prima linea per cercare di dare delle risposte alle nostre controparti che si chiedono giustamente come è possibile ricevere delle fatture che hanno visto aumenti per 6, per 5 volte rispetto a due anni fa. Noi come operatori stiamo cercando in tutti i modi possibili di trovare soluzioni che permettono agli operatori industriali di sopravvivere".

Come Axpo Italia, in particolare, sottolinea Demarchi, "stiamo proponendo soluzioni che permettano in qualche maniera di arrivare ad una riduzione del prezzo nell'immediato a fronte di un impegno a ritirare l'energia ad un prezzo magari ben più alto di quello che si poteva aspettare qualche anno fa per più anni ma questo è un modo per mediare la spesa e per portare un minimo di sollievo al mondo imprenditoriale. Questo è quello che oggettivamente possiamo fare. Come tutti quanti non vediamo l'ora che la situazione torni in un range molto più razionale perché non c'è interesse di nessuno ad avere questi prezzi alti".