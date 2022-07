Gas, pronto piano Ue su riduzione consumi

La Commissione europea propone un regolamento del Consiglio per il quali gli Stati membri dell'Ue dovrebbero fare "ogni sforzo", quindi inizialmente su base volontaria, per ridurre il consumo nazionale di gas tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023 di almeno il 15% rispetto al consumo medio registrato nello stesso periodo nei precedenti cinque anni.

La Russia sta "ricattando" l'Ue usando il gas come "un'arma", quindi "bisogna essere pronti" ad ogni evenienza, lavorando per tempo in vista del prossimo inverno. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles in conferenza stampa il piano per risparmiare gas a livello europeo.