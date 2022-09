Gas Russia, Gazprom: "Per Europa non c'è alternativa"

Per l'Europa non c'è alternativa al gas russo. Lo ha dichiarato il numero due di Gazprom, Oleg Aksyutin, nel corso di una conferenza stampa. Aksyutin ha quindi aggiunto che non è prevista nel breve periodo alcuna fornitura aggiuntiva di gas liquefatto sui mercati mondiali.

Le esportazioni di gas naturale russo verso gli stati dell'Unione europea diminuiranno di 50 miliardi di metri cubi nel 2022. A affermarlo il vicepremier russo Novak citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. ''La Russia spera di concludere presto un accordo sul gas con la Cina'', ha affermato citato dalla Interfax.