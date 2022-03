Gas Russia, Germania: "Non ci faremo ricattare"

Berlino e Parigi "si stanno preparando" in caso di interruzione delle forniture da Mosca

La Francia e la Germania ''si stanno preparando'' al fatto che la Russia possa interrompere le forniture di gas. Lo hanno dichiarato i ministri dell'Economia francese e tedesco, Bruno Le Maire e Robert Habeck, nel corso di una conferenza stampa congiunta.

"È importante per noi dare il segnale: non ci lasceremo ricattare da Putin" ha detto Habeck. Parlando successivamente con la stampa, il ministro ha sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento con i partner ed ha annunciato che con la Francia è stato concordato uno scambio giornaliero. "Abbiamo anche parlato di quali ulteriori sanzioni potrebbero impedire a Putin di continuare la sua barbara guerra", ha affermato. Quanto alla richiesta del pagamento delle forniture di energia in rubli, Habeck - citato da Focus.de - è stato chiaro: "I contratti devono essere rispettati, tutte le voci che ho sentito sono concordi".