Gas, von der Leyen: "Per inverno Ue al sicuro ma prezzi troppo alti"

''Almeno per questo inverno siamo al sicuro'', ma quelli che i cittadini dell'Unione europea stanno affrontando sono ''prezzi troppo alti del gas''. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla sessione plenaria per Parlamento europeo. ''Sostenere la transizione verde è la cosa giusta da fare'', ha detto von der Leyen parlando di ''spirito di collaborazione'' in quella che deve essere una ''corsa contro il tempo. Non uno contro l'altro''. Necessaria la ''collaborazione con gli Stati Uniti per far fronte agli aspetti più preoccupanti'', nel tentativo ''di accelerare la nostra transizione verso l'energia verde''. Inoltre ''dobbiamo rivalutare la necessità di avere investimenti pubblici aggiuntivi in questa transizione'', ha affermato von der Leyen.

Dicendo di accogliere ''con favore l'accordo politico su RePowerEu'', che è ''nostro piano per garantire un futuro di energia pulita'', la presidente della Commissione Ue ha affermato che ''mentre l'Europa sta girando le spalle al gas russo, questo accordo sblocca risorse significative per implementare il nostro piano a beneficio dell'intera Unione europea''.