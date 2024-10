A ‘Casa Perbellini 12 apostoli’ le tre forchette Gambero Rosso

In occasione della presentazione della Guida “Ristoranti d’Italia 2025” del Gambero Rosso che si è svolta a Roma presso il Teatro Eliseo, a Casa Perbellini 12 Apostoli, ristorante guidato dallo chef patron Giancarlo Perbellini, sono state assegnate le famose “Tre Forchette”, ovvero il punteggio più alto, del Gambero Rosso. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato dalla famosa Guida edita dalla casa editrice specializzata in enogastronomia e leader per contenuti nel settore Wine Travel Food.

Per lo storico locale veronese si tratta di un vero exploit considerato che lo scorso anno la guida del Gambero Rosso non aveva emesso alcun giudizio di merito: quando il ristorante aveva riaperto i battenti nella sua nuova gestione, la guida era già stata chiusa dai curatori e ogni valutazione era stata quindi rimandata. Casa Perbellini 12 Apostoli si conferma così tra le eccellenze italiane che si sono meritate le Tre Forchette del Gambero Rosso

“Dopo un anno di attesa -ha commentato lo chef Perbellini- siamo riusciti a raggiungere il traguardo più alto a conferma di una stagione super positiva. Questo risultato ci dà grande energia e ci fa capire che abbiamo imboccato la strada giusta, merito anche di un importante gioco di squadra nel quale interpretano un ruolo fondamentale tanto la cucina quanto la sala”. Arrivata alla 35ª edizione, la Guida dei Ristoranti del Gambero Rosso, curata da Valentina Marino e Annalisa Zordan, è uno strumento oramai imprescindibile per tutti gli appassionati del mondo della ristorazione, sia per i tradizionalisti sia per chi ama sperimentare cucine innovative o va in cerca di posti informali ma di sostanza.