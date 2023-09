A Milano apre Rivoire, lo storico caffè fiorentino nel cuore di Brera

A Milano c’è un nuovo indirizzo per i palati più raffinati: Rivoire in Via Formentini 9, che porta nel cuore di Brera le eccellenze del gusto dello storico caffè di Piazza della Signoria a Firenze. Aperto da giugno, il nuovo Rivoire saluta l’estate e dà il benvenuto alla nuova stagione inaugurando ufficialmente gli spazi di Brera il 12 settembre: due piani e un ampio dehors in cui la magia cattura gli occhi prima di tutto, per la ricercatezza degli arredi, e per le originali e decorazioni delle pareti, completamente rivestite di grandi immagini di dipinti rinascimentali, in sintonia in questo ambiente contemporaneo. Se le prelibatezze di pasticceria, e in special modo di cioccolateria, sono ciò che dal 1872 hanno reso famoso Rivoire Firenze in tutto il mondo, il locale è pronto ad accogliere i buongustai tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte, per spezzare i lunghi pomeriggi con merende.

“Rivoire è un tesoro di storia, cultura e qualità italiana, iniziata oltre 150 anni fa in Piazza della Signoria e arrivata incredibilmente intatta ai nostri giorni - racconta il manager e imprenditore Carmine Rotondaro, proprietario di Rivoire dal 2018 -. Un autentico patrimonio di gusto ed esperienza che mi ha letteralmente conquistato e che oggi mi impegno a proteggere. Vorrei che l’eccellenza e l’innovazione delle sue creazioni, insieme al suo nobile passato, possano affascinare anche le nuove generazioni, creando l'alchimia perfetta tra tradizione e modernità, al di là delle sponde dell’Arno. Milano, per la sua posizione strategica sullo scacchiere degli affari internazionali, è stata scelta come primo, fondamentale tassello di un progetto più ampio che vede Rivoire diventare simbolo di esclusività, prestigio, buon gusto, lusso, seduzione e creatività made in Italy in tutto il mondo, con l’apertura di altri spazi dedicati in tutte le principali e più prestigiose destinazioni".

Per questo scorcio d’anno nel nuovo locale milanese si pone l’accento soprattutto su aperitivo e cena, momenti di gusto che tradizionalmente il pubblico milanese predilige. “The art of dining, the poetry of taste”, la filosofia della cucina Rivoire. Menu di proposte della tradizione preparate a regola d’arte ma anche reinterpretazioni di piatti celebri riletti con suggestioni inedite di grande personalità, e una ricca cantina dove ciascun vino ha una storia da raccontare. Dalla cucina provengono anche i piattini di finger food che rendono più completa l’esperienza di gusto dell’aperitivo, con cocktail preparati secondo una mixology molto progredita e sviluppata, frutto di ricerca e di esperienza, ricette rese uniche dall’impiego di materie prime di altissima qualità, di cui molte elaborate in casa. Come il Se Fémm, 'cosa facciamo' in dialetto milanese, variante del Negroni a base di gin, bitter, vermouth rosso e rosolio al bergamotto prodotto internamente.