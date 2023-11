Assegnati i Premi 'Roma' per i migliori vini della capitale e del Lazio

Si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione della I edizione del Premio per i migliori vini di Roma e del Lazio “Premio Roma”. Il Premio è promosso dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in sinergia con l’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e il sistema camerale regionale. 66 aziende partecipanti che hanno presentato oltre 150 prodotti suddivisi nelle seguenti tipologie: •Vini bianchi tranquilli DOP, DOCG e DOC •Vini rossi tranquilli DOP, DOCG e DOC •Vini spumanti DOP, DOCG e DOC •Vini bianchi tranquilli da vitigni autoctoni del Lazio •Vini rossi tranquilli da vitigni autoctoni del Lazio •Vini spumanti da vitigni autoctoni del Lazio •Vini bianchi tranquilli biologici •Vini rossi tranquilli biologici •Vini spumanti biologici.

I campioni sono stati sottoposti al giudizio di sette degustatori professionisti che, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno scelto chi far salire sul podio. Il premio, infatti, si propone di valorizzare i migliori vini di Roma e del Lazio, con particolari caratteristiche di pregio, storicità o particolare innovazione. Naturalmente non sono mancati i capisaldi della produzione regionale, tra cui hanno spiccato per rappresentatività: •Frascati Superiore DOCG •Cesanese del Piglio DOCG •Roma DOC •Cesanese di Olevano Romano DOP •Tuscia DOP •Atina DOP •Cori DOP •Moscato di Terracina DOP.

Questi i vincitori del Premio Roma Vino 2023: TIPOLOGIA VINI BIANCHI TRANQUILLI DOP, DOCG E DOC 1° classificato: Alma Vini di Roma - Frascati Superiore DOCG Riserva “Sesto 21” 2021 1° classificato: Azienda Agricola Boccia Marina di Monte San Biagio (LT) Moscato di Terracina DOP Secco “Lampione” 2021 - 2° classificato: Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma Roma DOC Bianco 2022 - 3° classificato:Viticoltori dei Colli Cimini di Vignanello (VT) Vignanello DOC Superiore Secco 2022

TIPOLOGIA VINI ROSSI TRANQUILLI DOP, DOCG E DOC - 1° classificato: Azienda Agricola Luca Sbardella di Piglio (FR) Cesanese del Piglio DOCG Superiore 2021 - 2° classificato: Società Agricola Giovanni Terenzi di Serrone (FR) Cesanese del Piglio DOCG “Velobra” 2021 - 3° classificato:Casale della Ioria di Acuto (FR) Cesanese del Piglio DOCG Superiore Riserva “Torre del Piano” 2020 - 3° classificato: Cincinnato Società Cooperativa di Cori (LT) Cori DOC Nero Buono “Kora” 2019

TIPOLOGIA VINI BIANCHI TRANQUILLI DA VITIGNI AUTOCTONI DEL LAZIO - 1° classificato: Società Agricola La Valle dell’Usignolo di Sermoneta (LT) Lazio IGT Bellone “La Cesa” 2021 - 2° classificato: Viticoltori dei Colli Cimini di Vignanello (VT) Greco di Vignanello DOC 2022 - 3° classificato:Terre Antiche di Anagni (FR) Passerina del Frusinate IGP “La Forma” 2021

TIPOLOGIA VINI ROSSI TRANQUILLI DA VITIGNI AUTOCTONI DEL LAZIO - 1° classificato: Le Querce Antiche di Vasanello (VT) - Lazio IGP Canaiolo Nero “Thesan” 2018 - 2° classificato: Casale della Ioria di Acuto (FR) Olivella Nera del Frusinate IGT “Espero” 2022 - 3° classificato: Azienda Agricola Selva Spina di Roma Cesanese di Olevano Romano DOP “Spinello” 2020

TIPOLOGIA VINI SPUMANTI DA VITIGNI AUTOCTONI DEL LAZIO - 1° classificato: Cantina Sant’Andrea di Terracina (LT) Lazio IGT Moscato Spumante Brut 2022

TIPOLOGIA VINI BIANCHI TRANQUILLI BIOLOGICI - 1° classificato: Iacoponi Lorenzo-Eredi dei Papi di Monte Compatri (RM) Lazio IGT Malvasia Puntinata “Galatea” 2021 - 2° classificato:Azienda Agricola Donato Giangirolami di Latina Lazio IGP Grechetto “Propizio” 2022

TIPOLOGIA VINI ROSSI TRANQUILLI BIOLOGICI

1° classificato:Casale della Ioria di Acuto (FR) Cesanese del Piglio DOCG Superiore “Tenuta della Ioria” 2021

MIGLIOR VINO PRODOTTO DA GIOVANE IMPRENDITORE - Iacoponi Lorenzo-Eredi dei Papi di Monte Compatri (RM) - Lazio IGT Malvasia Puntinata “Galatea” 2021

MIGLIOR VINO PRODOTTO DA IMPRESA FEMMINILE - Azienda Agricola Boccia Marina di Monte San Biagio (LT) Moscato di Terracina DOP Secco “Lampione” 2021

MIGLIOR VINO DI FATTORIA - Casale della Ioria di Acuto (FR) - Cesanese del Piglio DOCG Superiore “Tenuta della Ioria” 2021

VINO CON LA MIGLIORE ETICHETTA PER DESIGN E COMUNICAZIONE Cincinnato Società Cooperativa di Cori (LT) Cori DOC Nero Buono “Kora” 2019

MIGLIORE CARTA DEI VINI Tripe di Roma - L’Osteria della Trippa.

I vini sono stati proposti da 7 aziende di Roma città, 24 della Città metropolitana di Roma Capitale, 12 di Frosinone, 12 di Latina, 10 di Viterbo e 1 di Rieti. Tutte le notizie sul premio, i prodotti e le aziende partecipanti sono consultabili sul sito www.concorsipremioroma.it.