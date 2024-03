'Casa Perbellini' a Verona prima dell’Arena lancia menu 'Preludio

Il preludio nasce storicamente dalla tendenza dei musicisti a ‘scaldare’ il proprio strumento con un breve brano prima di iniziare. Gli spettatori e gli appassionati melomani, che assisteranno alle opere in programma nella stagione estiva del Festival Lirico 2024 dell’Arena di Verona, avranno quest’anno la possibilità di vivere e godere di un personale preludio sensoriale di gusto e sapori. Giancarlo Perbellini, chef del ristorante due stelle Michelin ‘Casa Perbellini 12 Apostoli’, propone infatti “Preludio-Casa Perbellini prima dell’Arena”, un menu studiato appositamente per le serate che precedono lo spettacolo nel celebre anfiteatro romano. Un appuntamento che segue il calendario estivo della stagione scaligera (tranne che nel periodo 15 agosto-2 settembre quando Casa Perbellini sarà chiuso per ferie), dal martedì al sabato, con le cene che avranno inizio alle 18:45 per terminare alle 20:30.

In un locale, ‘Casa Perbellini 12 Apostoli”, che condivide le stesse pietre con le quali è stata costruita l’Arena di Verona e dove la storia culturale, musicale e cittadina è palpabile, sarà possibile scegliere tra tre percorsi che esprimono l’unicità e l’eccellenza della cucina di Giancarlo Perbellini. Tre percorsi degustazione ispirati alla stagionalità dei prodotti e alla memoria: “Io e Silvia-Preludio”, Dedicato alla moglie e al sogno condiviso di una nuova Casa per gli ospiti; “Io e Giorgio•Preludio”, Omaggio allo chef Giorgio Gioco e alla storia del 12 Apostoli; “L’Essenza-Preludio”, Lo speciale menù senza glutine, latticini, pesce e carne. Senza scordare la possibilità di ordinare la famosa Millefoglie, un classico della pasticceria di Giancarlo Perbellini, arte nella quale affondano le radici della sua storia familiare. Note di gusto e di sapore orchestrate da un Maestro della cucina e che diventano preludio ideale per assistere, poco dopo la conclusione della cena, allo spettacolo che va in scena sul palco dell’Arena di Verona.

“L’idea di ‘Preludio-Casa Perbellini prima dell’Arena’ nasce dal desiderio di creare una naturale liaison tra Verona, l’Arena e Casa Perbellini 12 Apostoli", ha dichiarato Giancarlo Perbellini - Le porte della nostra ‘Casa’ si aprono nello spirito di accoglienza e convivialità per offrire a chi si siederà ai nostri tavoli un’esperienza unica e dove la cucina diventi palcoscenico di uno spettacolo che si rinnova ogni giorno. Vogliamo che il Preludio di Casa Perbellini lasci, in chi lo proverà, le stesse sensazioni ed emozioni delle note delle immortali sinfonie che risuoneranno all’interno dell’Arena”.