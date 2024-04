Il Premio "MarediCosta" 2024 a Davide Bersaglini #kingofshots

Grande attesa per il cocktail che celebrerà la 18esima edizione di ..incostieraamalfitana.it 2024: “Costa Divina”, firmato da #kingofshots Davide Bersaglini, già creatore di "William Fair Play Shot" dedicato al trentennale del Movimento Fair Play italiano e certificato in Sala Giunta del Coni a Roma. A Bersaglini sara' consegnato il 2 maggio in Aula Consiliare del Comune di Minori il premio “MarediCosta”.

Tante le novità della 18a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo (da lunedì 3 giugno 2024, con serata inaugurale il successivo venerdì 7 giugno) , che Alfonso Bottone, direttore organizzativo del festival, annuncerà giovedì 2 Maggio alle ore 17.30 presso l’ Aula consiliare del Comune di Minori. Oltre ai premi, i concorsi, i gemellaggi, gli incontri d’autore, le panchine in versi, le iniziative per i più piccoli e le scuole, i libri in cucina, la celebrazione delle ricorrenze legate a Mario Soldati, Alberto Bevilacqua ed Eleonora Duse, l’omaggio ai Giochi olimpici estivi, ma anche il “Dopo ..incostieraamalfitana.it numero 18” nel mese di Settembre, in questa edizione 2024 farà da cornice - presentato ufficialmente il 2 maggio alla presenza di prestigiosi altri protagonisti come il musicista e direttore d’orchestra internazionale M° Massimo Buonavita e con la collaborazione dell’Associazione Cuochi Salernitani e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori - il lancio del cocktail “Costa Divina” che il giovanissimo ed eclettico barman romano Davide Bersaglini, specializzato nei drinks shot, ha ideato e creato appositamente per festeggiare il diciottesimo compleanno della Festa del Libro in Mediterraneo.

A Davide Bersaglini sarà consegnato nell'occasione il Premio “MarediCosta”. Bersaglini, conosciuto come #kingofshots, è anche il creatore di “William Fair Play Shot”, ispirato ai principi del Fair Play e alla figura di William Shakespeare. La bevanda è stata ufficializzata in Sala Giunta del Coni a gennaio scorso, direttamente dal Presidente Cnifp Ruggero Alcanterini, in occasione della conferenza stampa di lancio del trentennale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Associazione Benemerita del Coni, Membro del Comitato Internazionale per il Fair Play e membro del Movimento Europeo Fair Play. La Mixology spopola e fa tendenza culturale in tutto il mondo, e giovani talenti italiani si fanno spazio nel mondo della preparazione artistica di bevande e cocktail.