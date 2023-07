Roma: su via Giulia la sfida del palazzetto del gusto, dal gourmet all'osteria

Un palazzetto del gusto nel cuore di Roma, affacciato su una delle strade più iconiche del centro, via Giulia, con l'ingresso su Lungotevere dei Tebaldi. Il progetto fortemente voluto dall'imprenditore Carlo Maddalena ha avuto più che un rodaggio prima e durante il periodo del covid e in questi giorni giunge al compimento con la neonata 'Osteria Giulia' cui seguirà a breve l'inagurazione dello spazio ai piani superiori dedicato al 'fine dining' e che porterà a compimento la riqualificazione della palazzina Piacentini. Intanto ecco l'Osteria che fa leva su sapori più tradizionali legati alla cucina romana e non solo: ha sede nelle sale con affaccio su via Giulia come uno spazio di convivialità e tradizione mentre ai “piani alti” si posiziona la cucina complessa e di ricerca dello chef Alessandro Borgo che ricopre anche la figura di Executive Chef di tutto il palazzetto di Giulia.

La vicinanza dei due ristoranti prevede la presenza di un piatto “in prestito” nel menù dell’una e dell’altra: infatti nella carta di Giulia Restaurant ci sarà sempre un piatto di Osteria Giulia e nel menù della neonata Osteria Giulia vi sarà sempre una proposta del ristorante fine dining per far dialogare le due cucine e per aprire ai clienti dell’uno dell’altro la possibilità di farsi incuriosire da ciò che ancora non conoscono.

La cucina di Osteria Giulia è stata affidata da Maddalena all’Head Chef Riccardo Bernabei. Il menù si struttura sulla cucina romanesca ma si apre alla cucina mediterranea e italiana in generale, come un milanesissimo risotto allo zafferano o, scendendo poi più a sud, una campana pasta alla salsa genovese o ancora una norma siciliana, ma si puo' trovare anche un gustoso 'gnocco' con ripieno di pollo di cacciatora senza schemi prestabiliti, attingendo nelle migliori ricette che appartengono alla tradizione di tutto il paese. Tra i secondi anche qualche reinterpretazione di grandi classici della cucina laziale come nel Bollito croccante in salsa verde o l’Ombrina con crema di semi di girasole e bieta; piatto vegetariano Melanzana, pomodoro, provola e basilico. La proposta è sia alla carta che di un menù degustazione con due antipasti, due primi, un secondo, un dolce e piccola pasticceria al prezzo di 75 euro.

“Venire a mangiare da Osteria Giulia è fare un’esperienza familiare" spiega Carlo Maddalena che è stato da vent'anni a questa parte il patron di tanti locali in giro per Roma. E visto che l’Osteria non è tale senza il suo oste “penso che l’oste di oggi sia un pazzo – sorride – un pazzo come me che dopo anni così duri e complicati per le attività rilancia e investe nella speranza che possano nascere nuove cose come appunto Osteria Giulia. In fondo - aggiunge - ho sempre pensato di trasformare la palazzina Piacentini in un polo del gusto e oggi, che nasce l’osteria, posso dire che il sogno si è realizzato".

"Siamo partiti dalla sfida più difficile che era strutturarci sulla cucina di ricerca e sul fine dining per avvicinarci poi alla cucina per tutti, quella dell’osteria. Un’apertura per tutti quindi, che- spiega - vogliamo condividere con chi ancora non conosce Giulia ma anche con chi già ci conosce e ci apprezza per quello che abbiamo fatto. Un nuovo inizio, ma anche una storia che continua e che evolve” conclude.