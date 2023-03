Gate.io lancia la sua nuova carta cripto

L’exchange cripto Gate.io, attore rilevante del settore fintech, ha recentemente annunciato il lancio di una nuova carta di credito. La Gate Visa Card, realizzata in collaborazione con il gigante dei circuiti di pagamento Visa, consentirà agli utenti di spendere la valuta digitale in oltre 80 milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo. Al momento, saranno solo gli europei a poter usufruire della carta, ma Gate.io punta a una rapida espansione su mercati dal grande valore strategico, come quelli asiatico e americano.