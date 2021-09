Gava: 'Il Salone del Mobile dimostra che Italia riparte'

"Il nuovo successo del Salone del Mobile è la prova che l’Italia, finalmente, sta voltando pagina dopo l’esperienza terribile della pandemia. È un successo meritato per le tantissime aziende del settore che hanno continuato a lavorare assicurando sicurezza ai dipendenti, investendo anche quando non incassavano un euro, credendo con coraggio in questa ripresa". Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione Ecologica, nel corso della visita al Salone del Mobile.

"Oggi, dopo tutti questi sforzi, dopo che il governo ha varato incentivi importanti, non meritano di essere penalizzate da aumenti immotivati dei costi delle materie prime - dice - Il Super-Salone rappresenta anche un modello di sostenibilità: è stato sviluppato in un'ottica di circolarità e 200 nuovi alberi verranno piantati e andranno a 'compensare' le benché minime emissioni. Se tutti gli eventi fossero immaginati con questa stessa lungimiranza avremo già un’Italia più vivibile, verde e amica dell’ambiente".