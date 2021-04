Gava: "In arrivo da Mite decreto su Via, autorizzazioni e bonifiche"

"Per attrarre investimenti dall'estero dobbiamo snellire le procedure, dare poche regole chiare. Dobbiamo essere un punto di riferimento per le aziende e dobbiamo semplificare le procedure e diminuirle: poche regole chiare che vanno bene per chi le deve percepire e metterle in atto e per chi deve fare controlli. E poi dare tempi certi per le risposte delle valutazioni degli impatti ambientali e per le autorizzazioni. Stiamo già lavorando, al ministero della Transizione ecologica, a un decreto legge che sarà pronto nelle prossime settimane, che andrà a toccare le procedure Via, le procedure delle autorizzazioni e delle bonifiche. Questa è la logica e la concretezza per andare verso una vera transizione ecologica". Così Vannia Gava, sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, intervenuta alla presentazione del progetto di Engie per la realizzazione di due parchi agro-fotovoltaici in Sicilia che forniranno energia verde ad Amazon.