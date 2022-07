Il colosso Gazprom annuncia lo stop al gasdotto Nord Stream dall'11 al 21 luglio prossimi per "manutenzione programmata", con un ulteriore taglio delle forniture per i Paesi Ue. Per il ministro della Transizione ecologica Cingolani, "la chiusura farà lievitare ancora i prezzi del gas". Il punto sulla situazione in Italia.