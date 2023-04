Gb, autorità regolamentazione vieta pubblicità Etihad per affermazione fuorvianti su clima

Iniziative come la riduzione della plastica monouso e l'utilizzo di aeromobili più efficienti non sono sufficienti a comprovare l'affermazione "aviazione sostenibile".

La pubblicità di Etihad è stata vietata da un'autorità di regolamentazione britannica per aver fatto affermazioni esagerate sugli sforzi della compagnia aerea per raggiungere un'"aviazione sostenibile". I due annunci su Facebook, visti a ottobre, affermavano che la compagnia aerea aveva compreso "l'impatto del volo sull'ambiente" e che stava adottando un "approccio più forte e coraggioso all'aviazione sostenibile". I video includevano immagini di una carta Etihad Guest Miles da cui usciva una pianta e affermavano che la compagnia stava riducendo la plastica monouso e che volava su aerei moderni ed efficienti.

L'Autorità per gli standard pubblicitari (Asa) ha indagato se gli annunci fossero ingannevoli per aver esagerato i benefici ambientali del volo con Etihad. Etihad ha dichiarato che l'affermazione "aviazione sostenibile" non doveva essere intesa come una soluzione assoluta all'impatto ambientale dell'aviazione, ma doveva invece essere ampiamente compresa come un processo a lungo termine e multiforme. La compagnia aerea ha dichiarato di aver ricevuto una serie di premi che testimoniano il suo "approccio più forte e coraggioso all'aviazione sostenibile".

L'Asa ha affermato che iniziative come la riduzione della plastica monouso e l'utilizzo di aeromobili più efficienti non sono sufficienti a comprovare l'affermazione "aviazione sostenibile". L'Asa sottolinea che "Abbiamo riconosciuto i commenti di Etihad sull'uso di aerei moderni e di pratiche di volo per ridurre le emissioni. Ci siamo resi conto, tuttavia, che il trasporto aereo continua a produrre alti livelli di emissioni di CO2 e non CO2 che contribuiscono in modo sostanziale al cambiamento climatico".

''Pur prendendo atto delle iniziative intraprese da Etihad per ridurre l'impatto ambientale del suo servizio, ci è parso di capire che al momento non esistono iniziative o tecnologie commercialmente valide nel settore dell'aviazione che possano adeguatamente corroborare un'affermazione assolutamente ecologica come quella di 'aviazione sostenibile', come riteniamo che i consumatori la interpreterebbero in questo contesto -prosegue l'Asa-.Abbiamo quindi concluso che l'affermazione esagerava l'impatto che il volo con Etihad avrebbe avuto sull'ambiente e gli annunci violavano il codice".

La compagnia aerea Etihad ha sottolineato che "Etihad Airways è delusa dalla decisione dell'Asa in relazione alla sua pubblicità su Facebook dell'ottobre 2022. La sostenibilità è una priorità fondamentale per Etihad, che gestisce un programma completo di ricerca e sviluppo per affrontare la decarbonizzazione dell'aviazione, lavorando per ridurre l'impatto dell'aviazione sull'ambiente investendo miliardi nella sua flotta di aeromobili moderni ed efficienti dal punto di vista del carburante, nella ricerca sui carburanti sostenibili per l'aviazione, nonché nella compensazione delle emissioni di anidride carbonica e nella riforestazione''.

"Etihad è orgogliosa di essere stata premiata come Compagnia aerea ambientale dell'anno per il 2022 nell'ambito degli Airline Excellence Awards, come riconoscimento dei passi già compiuti. La compagnia aerea continuerà ad adottare misure coraggiose e innovative, tra cui la collaborazione con i produttori di aeromobili e motori, i fornitori di carburante sostenibile, il mondo accademico e l'industria'', conclude la compagnia aerea.