Gb, Boncompagni Ludovisi, 'Carlo III simbolo di unione al di là della politica'

La principessa intervistata al telefono ha espresso tutta la sua ammirazione per il sovrano. Il suo motto britannico preferito è 'keep calm and carry on'

"Carlo III e la monarchia inglese sono sempre stati al di sopra della politica, a volte elemento conflittuale e divisorio tra i cittadini. La monarchia costituzionale inglese si erge a simbolo di coesione e unità". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos da Parigi la principessa Rita Boncompagni Ludovisi a pochi giorni dall'incoronazione di Carlo III e della regina Camilla.

"Adoro il motto della monarchia inglese 'keep calm and carry on', mantenete la calma e andate avanti - ha proseguito - Negli anni la regina Elisabetta II ha rappresentato per i suoi sudditi la speranza, il coraggio, motivo di orgoglio per il suo popolo. Carlo III saprà essere all'altezza del ruolo in perfetta sintonia con il regno dell'augusta madre. E poi lo ammiro anche per il suo impegno nei confronti dell'ambiente, in difesa della natura - ha proseguito Rita Boncompagni Ludovisi - Sarà un regno di pace e di distensione".