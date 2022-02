Gb, Boris Johnson annuncia nuove nomine a Downing Street

Dopo l'ondata di dimissioni nel suo staff di consiglieri, Boris Johnson annuncia nuove nomine al n. 10 di Downing Street: Steve Barclay diventerà il capo di gabinetto del primo ministro, il giornalista Guto Harri si unisce al team di Johnson come direttore delle comunicazioni. Harri era stato portavoce e capo del personale di Johnson durante il suo primo mandato come sindaco di Londra.

"Questa settimana ho promesso un cambiamento, in modo da poter andare avanti con il lavoro che il popolo britannico ci ha chiamati a svolgere", ha dichiarato il premier. "Dobbiamo portare avanti la nostra ripresa per uscire dalla pandemia, aiutare centinaia di migliaia di persone a trovare lavoro e realizzare la nostra ambiziosa agenda per far salire di livello l'intero Paese, migliorando le opportunità per le persone indipendentemente dalla loro origine".

Ulteriori annunci sono attesi nei prossimi giorni. Johnson ha perso cinque assistenti nell'arco di 24 ore in conseguenza dello scandalo Partygate.