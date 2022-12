Gb, cadono in lago ghiacciato: morti tre bambini

Avevano otto, dieci e undici anni i bambini che hanno perso la vita nel Babbs Mill Park vicino a Solihull, in Gran Bretagna, dopo essere caduti all'interno di un lago ghiacciato. Lo riferisce la Bbc spiegando che un quarto bambino, di sei anni, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo che la polizia è riuscita a tirarlo fuori dall'acqua. Intanto continuano le ricerche nel lago perché la polizia ha detto di voler essere ''sicura al cento per cento che non ci sia nessun altro nell'acqua'' ghiacciata.

Leggi anche Maltempo a Londra, caos negli aeroporti a causa della neve

Il sottotenente Richard Harris della polizia di West Midlands ha riferito che i familiari delle vittime sono ''completamente devastati'' e che i bambini sono andati sul lago senza tener conto dei pericoli e senza avere l'abbigliamento adatto. "Uno dei miei ufficiali stava cercando di perforare il ghiaccio per salvare i bambini", ha detto, sottolineando che in seguito ha sofferto di una ''moderata ipotermia. Ora sta bene ed è stato dimesso dall'ospedale''.