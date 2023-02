Gb, Camilla positiva al Covid

La regina consorte Camilla è risultata positiva al test per il Covid-19. Lo ha reso noto Buckingham Palace, spiegando come la regina - che ha sintomi influenzali - ha dovuto cancellare i suoi impegni in agenda che oggi prevedevano una visita alla Elmhurst Ballet School di Edgbaston, Birmingham, e ad una biblioteca a Telford. Camilla aveva già contratto il Covid all'inizio dello scorso anno.