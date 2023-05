Gb: dalla regina Mary a Lady Diana, le 'dancing queen'

Anche il Royal Ballet ha partecipato ai festeggiamenti per l'ascesa al trono di Carlo III e della regina Camilla. Due principal della storica compagnie inglese, Marcelino Sambè e Francesca Hayward, si sono esibiti nel parco del Castello di Windsor nell'ambito del Coronation Concert, tra agli appuntamenti più attesi per celebrare l'incoronazione dei sovrani inglesi. "Un legame, quello tra la famiglia reale inglese e il Royal Ballet, fondato da dame Ninette de Valois, che risale ai tempi della regina Vittoria che 'conobbe' la magica Taglioni e si fece realizzare delle bambole con le sue fattezza, con gli abiti di 'Bayadère', 'Sylphide', 'Guglielmo Tell' - ha raccontato da Londra all'Adnkronos la critica e studiosa Simonetta Allder d'Aquino- Oggi la scuola ha sede in un palazzo palladiano, di proprietà della corona, nel cuore di Richmond Park, dove è cresciuta la regina Mary, moglie di Giorgio V e successivamente vi abitò Queen Mum. E proprio a proposito di Mary di Teck sembra che lei avesse un giorno confessato di saper fare benissimo l'inchino grazie agli insegnamenti della 'great Taglioni'".

In questi giorni il Royal Ballet è in cartellone (fino al 6 giugno) con una ripresa della 'Bella Addormentata', un balletto legato all'immaginario popolare e alla storia dell'Inghilterra perchè il Covent Garden riaprì proprio nel 1946, dopo la guerra con questo titolo di repertorio. Ma solo nel 1956 per l'anniverasrio dei 25 anni di regno della regina Elisabetta il complesso londinese ottenne il 'Royal charter', una sorta di sigillo reale. "Sia la regina Elisabetta II che la principessa Margareth hanno sempre molto amato il balletto, in particolare la principessa Margareth - ha proseguito Simonetta Allder d'Aquino- era amica di sir Frederick Ashton e Rudolf Nureyev che si esibiva spesso accanto alla sua partner d'elezione dame Margot Fonteyn".

"Anche lady Diana aveva cominciato giovanissima e prendere lezioni di danza - ha proseguito Simonetta Allder d'Aquino - Indimenticabile a New York alla Casa Bianca mentre volteggia con John Travolta o la sua esibizione, diventata in poco tempo virale, accanto a Wayne Spleep nel 1985 per un evento a scopo benefico. Doveva essere una sorpresa per il marito. Sembra che l'allora principe del Galles - ha concluso la giornalista e studiosa - non avesse particolarmente gradito".