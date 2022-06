Gb, Elisabetta torna alla sua passione: la sovrana a passeggio a cavallo

La regina Elisabetta torna in sella. Pochi giorni dopo aver incontrato al Castello di Windsor l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, senza dover fare affidamento sul bastone da passeggio usato negli ultimi tempi la monarca 96enne sarebbe tornata alla sua passione di sempre, facendo una passeggiata a cavallo a Windsor. Ad Elisabetta, assente da alcuni eventi del Giubileo di platino per non meglio specificati "problemi di mobilità" che l'hanno costretta anche a ricorrere ad una golf cart per portare a passeggio i suoi Corgi, nove mesi fa era stato consigliato di smettere di cavalcare.

Alla regina è mancata l'equitazione e "si è divertita a risalire in sella. Cavalcare di nuovo è un segnale meraviglioso dopo le preoccupazioni per la sua salute. Farlo a 96 anni è davvero straordinario", ha commentato una fonte a Windsor citata da The Sun. La regina ha partecipato spesso a cavallo al Trooping the Colour, la storica parata militare con cui ogni anno si celebra il suo compleanno, ma in anni più recenti il ​​ruolo è stato assunto da altri membri della sua famiglia.

Elisabetta ha praticato l'equitazione, ed ha coltivato la sua passione per i cavalli, diventando poi un'esperta cavallerizza, fin da bambina, dopo che le fu regalato un pony quando aveva quattro anni.