Gb, esplosione a Jersey: almeno un morto e decine di dispersi

Edificio di tre piani saltato in aria, 2 feriti trasportati in ospedale

E' di almeno un morto mentre ci sono ''decine di dispersi'' in seguito a una violenta esplosione che si è verificata in un condominio di tre piani a Jersey, la più grande delle isole nel Canale della Manica in Gran Bretagna. Lo riporta la Bbc citando la polizia, secondo la quale due persone sono state trasferite in ospedale.

L'edificio è stato ''completamente distrutto'' in seguito all'esplosione, mentre l'incendio è stato domato. Secondo il capo della polizia dell'isola Robin Smith, la ricerca dei dispersi ''potrebbe durare giorni''.